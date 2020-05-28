الكاظمي وميركل يتفقان على تطوير التعاون الاقتصادي والمالي بين العراق والمانيا

2020/05/28 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

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*رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يتلقّى اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل *

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