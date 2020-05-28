الكاظمي يُصدر توجيهاً جديداً

2020/05/28 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، باستمرار العمليات العسكرية ضد عصابات داعش الارهابية والضرب بيد من حديد.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، العميد يحيى رسول، قوله إن "القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اطلع على العمليات النوعية والاستباقية ضد عصابات داعش الارهابية بحضور وزيري الدفاع والداخلية ونائب قائد العمليات المشتركة هيأة الركن في قيادة العمليات المشتركة".

واضاف ان "الكاظمي وجه باستمرار العمليات العسكرية ضد عصابات داعش والضرب بيد من حديد لما تبقى من فلول الارهاب"، مؤكدا بان "دور العمليات المشتركة مهم في السيطرة وملاحقة بقايا داعش الارهابية".

وتابع ان "القائد العام اثنى على دور القيادات في العمليات العسكرية ضد داعش"، مشيرا الى ان "العمليات تمت بالتنسيق ما بين كل القيادات بالاضافة الى التحالف الدولي".

وكان رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، قد زار في وقت سابق، من اليوم الخميس، مقر العمليات المشتركة للاطلاع على مستجدات العمليات العسكرية وملاحقة مسلحي عصابات داعش.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، أن الاخير "اطلع خلال زيارته لمقر قيادة العمليات المشتركة على آخر مستجدات العمليات العسكرية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، لتعزيز الأمن والاستقرار" .

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