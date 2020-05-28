صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للحالات الـ 194 المؤكد اصابتها اليوم بكورونا

2020/05/28 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

اصدرت دائرة صحة الرصافة في العاصمة بغداد، اليوم الخميس، توضيحا بالتوزيع الجغرافي للحالات ال...





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