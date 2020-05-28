قائممقام الحبانية لـ” العهد نيوز” : تسويق 3 الاف طن من محصول الحنطة لمناطق شرقي الرمادي

2020/05/28 | 19:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي ،الخميس، عن تسويق اكثر من ثلاثة الاف طن من محصول الحنطة لمناطق شرقي مدينة الرمادي.وقال الدليمي لـ” العهد نيوز”، ان “سايلو الرمادي شهد وصول اعداد كبير من الشاحنات المحملة بمحصول الحنطة للموسم الحالي لمناطق قضاء الحبانية والخالدية والجزيرة شرقي مدينة الرمادي، حيث […]

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