مناشدة للحكومة بالمساوة في قرار عبور طلبة الجامعات وباقي المراحل الدراسية

2020/05/28 | 19:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد ناشد الكاتب، الشيخ محمد الربيعي، رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالمساوة في قرار عبور طلبة الجامعات وباقي المراحل الدراسية.وقال الربيعي في بيان “اننا نعيش تحت مسمى واحد دون الفصل وهو العراق ، وضمن خارطة واحدة ، وجسما واحدا ومصيرا واحدا ، فليس من المبرر ان نعيش التميز لكي يكون […]

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