2020/05/28 | 19:10 - المصدر: وكالة ناس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ميركل تهاتف الكاظمي: مستمرون ضمن التحالف الدولي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/28 | 19:10.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميركل تهاتف الكاظمي: مستمرون ضمن التحالف الدولي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميركل تهاتف الكاظمي: مستمرون ضمن التحالف الدولي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميركل تهاتف الكاظمي: مستمرون ضمن التحالف الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).