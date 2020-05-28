ميركل تهاتف الكاظمي: مستمرون ضمن التحالف الدولي


ميركل تهاتف الكاظمي: مستمرون ضمن التحالف الدولي
2020/05/28 | 19:10 - المصدر: وكالة ناس
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