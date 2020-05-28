أول تعليق إيراني على إلغاء أمريكا لـ “إلاعفاءات”

2020/05/28 | 19:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بروز كمالوندي، إن إلغاء واشنطن الإعفاءات للشركات الروسية والصينية والأوروبية للعمل في مواقعنا النووية مجرد ضجة إعلامية لا تأثير لها.وأضاف كمالوندي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: “الولايات المتحدة تحاول عبر إلغاء الإعفاءات التغطية على هزائمها المتوالية أمام إيران، وخاصة بعد إرسال الوقود إلى فنزويلا وتواجدنا […]

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