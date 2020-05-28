روسيا تسعى لإنشاء قاعدة لها في منطقة “المالكية” شمالي شرق سوريا

2020/05/28 | 19:14 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى #روسيا لإنشاء قاعدة عسكرية لها في قرية “قسر ديب” قرب منطقة “المالكية” شمالي شرق #سوريا.وتوجهت اليوم الخميس، نحو 12 مصفحة روسية ترافقها مرويات من سلاح الجو الروسي إلى القرية التي سبق أن وُضع…

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