2020/05/28 | 19:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميركل للكاظمي: مستمرون بتدريب القوات العراقية.. وتدعوه لزيارة برلين في أقرب فرصة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/28 | 19:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميركل للكاظمي: مستمرون بتدريب القوات العراقية.. وتدعوه لزيارة برلين في أقرب فرصة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميركل للكاظمي: مستمرون بتدريب القوات العراقية.. وتدعوه لزيارة برلين في أقرب فرصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).