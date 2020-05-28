اعتقال آمر مفرزة تصنيع صواريخ جهنم في داعش بعملية أمنية شمالي الرمادي

2020/05/28 | 19:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..أفاد مصدر في الاستخبارات العسكرية ، الخميس، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال امر مفرزة تصنيع ما تسمى بـ صواريخ جهنم في داعش الاجرامي بعملية امنية شمالي مدينة الرمادي .وقاتل المصدر لـ /المعلومة/ إن “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون والتنسيق مع لواء المشاة 39 نفذت حملة امنية استباقية […]

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