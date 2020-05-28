ضجة مصرية بسبب “فضيحة عيد ميلاد”،،هل اشترى محمد رمضان تهنئة نجم “لاكسا دي بابيل”؟

2020/05/28 | 19:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أحدث النجم المصري محمد رمضان، اليوم الخميس، ضجة جديدة في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد اتهامه بأنه “أشترى” تهنئة نجم تلفزيوني معروف بعيد ميلاده.وهنأ نجم مسلسل La Casa De Papel الممثل الإسباني إنريكي أرسي والمعروف بـ “أرتورو” النجم المصري محمد رمضان بمناسبة عيد ميلاده، متمنيّا مقابلته والتعاون معه في أحد الأيام.View […]

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