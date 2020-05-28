وزيـر الصناعـة يعلن عـن خطـة لإعـادة تأهيـل جميـع المصانـع ويحدد الوقت

2020/05/28 | 19:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلـن وزير الصناعة والمعادن، منهـل عزيـز الخبـاز، عن خطة لإعادة بناء وتأهيل جميع المصانع في عموم البـلاد.

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