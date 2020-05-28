خلية الأزمة في النجف تقرر إغلاق المحافظة بالكامل

2020/05/28 | 19:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _النجف قررت خلية الازمة في محافظة النجف الاشرف، الخميس، غلق المحافظة بالكامل، فيما لفتت الى ان الدخولللحالات المستثناة فقط.وقالت الخلية في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه، انه "تقرر غلق المحافظة بالكامل باستثناءالحالات المخولة فقط"، لافتة الى انه "تم تحديد دخول عشرة أشخاص مع الجنازة فقط".واضافت، ان "حظر التجوال الجزئي بالمحافظة تقرر ان يبدأ من الساعة العاشرة مساء ولغاية السادسةصباحا"، مشيرة الى انها قررت "إعادة إفتتاح المساجد لاداء فريضة الصلاة في الاحياء السكنية وفقالمسافة الصحية المحددة".

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