خمس تطبيقات لحماية الأطفال عند استخدامهم الإنترنت

2020/05/28 | 19:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع استمرار تفشي فيروس كورونا (COVID-19) وحالة العزل المنزلي التي تفرضها الكثير من الدول على مواطنيها، زادت المخاوف المتعلقة بحماية الأطفال عند استخدامهم للإنترنت والهواتف الذكية في المنزل”.والتطبيقات هي : 1- تطبيق Net Nanny، 2- تطبيق Bark، 3- تطبيق Google Family Link، 4- تطبيق OurPact، 5- تطبيق Goya-Move:

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