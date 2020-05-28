الاصابات بكورونا تصل لقرابة 1600 حالة في الرصافة

2020/05/28 | 19:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن مدير صحة الرصافة، عبد الغني الساعدي، اليوم الخميس، عن وصول الاصابات بفيروس كورونا تصل لقرابة 1600 حالة منذ اول اصابة سجلت لغاية الان.وقال الساعدي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "صحة الرصافة سجلت 194 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 21 اصابة خلال حملات المسح الميداني موزعة بواقع 13 اصابة بمدينة الصدر واصابتين شخصت من قبل قطاع البلديات الاول واصابتين قطاع البلديات الثاني واصابتين قطاع النهروان واصابتين قطاع الشعب".واضاف ان "173 اصابة متفرقة شخصت في المستشفيات بواقع 93 اصابة باحياء ومحلات مدينة الصدر و10اصابات في الاعظمية والاحياء التابعة لها بالكريعات وحي تونس وحالة في المدائن وحالتين في الحسينية ومثلها في بغداد الجديدة وخمسة حالات في الكرادة وشارع فلسطين".واوضح الساعدي انه "تم تسجيل 20 اصابة في منطقة العبيدي وماحولها بالكفائات وحي البتول و 26 اصابة في البلديات وماحولها بالزراعية والكمالية وغيرها فضلا عن 14 اصابة بمنطقة الشعب".وأكدت ان "العدد التراكمي للاصابات ارتفع الى 1590 اصابة توفي منهم 56 للاسف فيما اكتسب الشفاء 504 ومتبقي قيد العلاج 1030".وبين الساعدي انه"لمن دواعي الحزن ان نسجل وفيات في صفوف المصابين وتزايد اعداد الاصابات جراء غياب الوعي وقلة الالتزام بتعليمات الصحة رغم كثرة التحذيرات التي اطلقت".

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