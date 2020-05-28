2020/05/28 | 19:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكدت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل ، اليوم الخميس ، مواصلة دعم العراق امنيا واقتصاديا ،فضلا عن المساعدة في إسناد العراق لمواجهة آثار وباء كورونا، واستمرار ألمانيا في تدريب القوات العراقية ضمن إطار التحالف الدولي ، فيما وجهت الدعوة للكاظمي لزيارة برلين في أقرب فرصة ممكنة. وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان ، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه " تلقّى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ،وهنّأت المستشارة الألمانية ، الكاظمي، بمناسبة تسنمه مهام منصب رئيس مجلس الوزراء، مبينة أنها تقدّر الصعوبات والتحديات التي تواجه فريق العمل الجديد". واضاف "وجرى، خلال الاتصال، الاتفاق على تطوير التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، وأبدت المستشارة الألمانية استعدادها لتقديم الدعم الممكن في هذه المجالات، فضلا عن المساعدة في إسناد العراق لمواجهة آثار وباء كورونا، واستمرار ألمانيا في تدريب القوات العراقية ضمن إطار التحالف الدولي".وتابع "ووصفت ميركل البرنامج الحكومي للسيد الكاظمي بالمتميز، موجهة الدعوة له لزيارة ألمانيا في أقرب فرصة ممكنة"واكد الكاظمي عن "حرص العراق على إدامة أفضل العلاقات الإقليمية والدولية، ومن ضمنها ألمانيا، مؤكدا حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوربي وألمانيا، وتفعيل اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين ، مثمناً الجهود التي تبذلها ألمانيا في مجال التعاون العسكري مع العراق، والوقوف معه في محاربة الإرهاب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميركل تدعو الكاظمي لزيارة المانيا وتؤكد: مواصلة دعم العراق امنياً و اقتصادياً) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميركل تدعو الكاظمي لزيارة المانيا وتؤكد: مواصلة دعم العراق امنياً و اقتصادياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).