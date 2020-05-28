محكمة تحقيق الكرخ تصدق أقوال المتهم بحرق وجه امرأة بمادة التيزاب

2020/05/28 | 19:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..صدقت محكمة تحقيق الكرخ ، الخميس، أقوال المتهم بحرق وجه وجسد امرأة في منزلها وقيامه بالهرب.واوقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته /المعلومة/ أن “القوات الأمنية القت القبض على المتهم بجريمة الاعتداء على امرأة في منزلها بمنطقة الغزالية عبر حرق وجهها وجسدها بمادة التيزاب وهروبه”.واضاف أن “المتهم اعترف بجريمته […]

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