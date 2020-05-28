محكمة تحقيق الكرخ تصدق أقوال المتهم بحرق وجه امرأة بمادة التيزاب

2020/05/28 | 19:26 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد..
صدقت محكمة تحقيق الكرخ ، الخميس، أقوال المتهم بحرق وجه وجسد امرأة في منزلها وقيامه بالهرب.
واوقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته /المعلومة/ أن “القوات الأمنية القت القبض على المتهم بجريمة الاعتداء على امرأة في منزلها بمنطقة الغزالية عبر حرق وجهها وجسدها بمادة التيزاب وهروبه”.
واضاف أن “المتهم اعترف بجريمته […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة تحقيق الكرخ تصدق أقوال المتهم بحرق وجه امرأة بمادة التيزاب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
صدقت محكمة تحقيق الكرخ ، الخميس، أقوال المتهم بحرق وجه وجسد امرأة في منزلها وقيامه بالهرب.
واوقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته /المعلومة/ أن “القوات الأمنية القت القبض على المتهم بجريمة الاعتداء على امرأة في منزلها بمنطقة الغزالية عبر حرق وجهها وجسدها بمادة التيزاب وهروبه”.
واضاف أن “المتهم اعترف بجريمته […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة تحقيق الكرخ تصدق أقوال المتهم بحرق وجه امرأة بمادة التيزاب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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