2020/05/28 | 19:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور:حريق كبير يلتهم مساحات واسعة من غابات مدينة الموصل.

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