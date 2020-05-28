2020/05/28 | 19:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالأرقام.. تفاصيل الإصابات والشفاء والوفيات بفيروس كورونا منذ ظهوره في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/28 | 19:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالأرقام.. تفاصيل الإصابات والشفاء والوفيات بفيروس كورونا منذ ظهوره في العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالأرقام.. تفاصيل الإصابات والشفاء والوفيات بفيروس كورونا منذ ظهوره في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).