قيادي في حشد الانبار لـ” العهد نيوز” : انطلاق حملة امنية لتفتيش مناطق صحراء الانبار الغربية

2020/05/28 | 19:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار افاد القيادي في حشد محافظة الانبار قطري السمرمد اليوم ،الخميس، بان عملية امنية انطلقت لتفتيش مناطق صحراء الانبار الغربية بحثا عن خلايا لمجرمي داعش .وقال السمرمد لـ ” العهد نيوز”، ان” القوات الامنية من قيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة والحشدين الشعبي والعشائري شرعت بحملة امنية واسعة استهدفت مناطق وادي حوران والمعشيرة […]

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