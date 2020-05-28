وزير النقل يزور شركة الخطوط الجوية العراقية ويوجه بشأن الاسعار والديون و’’الاعداد المهولة’’ للموظفين !

2020/05/28 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

وزير النقل يزور الخطوط الجوية ويتخذ حزمة اصلاحات لإعادة اسمها العريق ضمن الأجواء الأوربية والنهوض بواقع النقل الجوي العراقي

زار وزير النقل العراقي الكابتن ناصر حسين الشبلي ، اليوم الخميس ، الموافق 2020/5/29 الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية متخذًا حزمة إصلاحات مهمة لإعادة اسم الشركة العريق في الأجواء الأوربية إلى سابق عهدها والنهوض بواقع النقل الجوي العراقي، جاء ذلك خلال اجتماعا موسعا مع جميع مسؤولي أقسام الشركة .

اطلع السيد الوزير على اهم المعوقات والمشاكل التي تواجه المسؤولين في العمل ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا بشكل دقيق ،مؤكدا ،حرصه على إيجاد حلول منطقية وفق دراسات علمية من خلال اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب وحسب الشهادة والاختصاص في جميع مفاصل العمل والقسم التجاري في مقدمتها ، داعياً ، إلى إنهاء المشاكل معوقات العمل وفق سلم زمني مدته شهر واحد لمعالجة جميع الأمور العالقة والتي تسبب ارباك العمل .

وأكد معالي الوزير على ضرورة اعادة النظر بالأعداد المهولة الموجودة داخل المكاتب الخارجية والداخلية التابعة للخطوط الجوية التي تحتاج إلى تنظيم اداري وفق جدوى اقتصادية وحسب مكان المكتب وموقعه الجغرافي ، لافتا إلى :التفاوت الكبير في اسعار التذاكر موجهاً بوضع حل مناسب لتعديلها بما يخدم المواطن العراقي والشركة خاصة في ظل الظروف الحرجة التي تواجهنا ولتكون النزاهة والشفافية مبدئنا وأساس عملنا ضمن الدستور الوظيفي ، عازمًا ، على ان يكون التغيير والتدوير الوظيفي وفق الكفاءة والعطاء من أجل الإرتقاء بواقع عمل الخطوط .

وشدد معالي الوزير.



على توجيه الأموال توجيها صحيحاً وفق الأهمية كون ان الشركة ذاتية التمويل فهي بحاجة الى عقل تجاري لإدارتها وتحقيق وارداتها وان تتفادى الغرامات والمضاعفات التي تؤثر بشكل سلبي، مؤكدا على توجيه كل وكلاء الخطوط الجوية العراقية ان يتم دفع ديونهم فوراً وتوجيه إنذار نهائي بحقهم من قبل الشركة مدته عشرة أيام يتم خلالها تسوية هذا الامر ،كما يتم تخصيص موظف من كل قسم يتابع وكيل وبشكل مباشر لاستحصال المبالغ ومحاسبة الوكلاء المخالفين ، واتباع مبدأ الثواب والعقاب هو أساس العمل .

ودعا سيادته مجلس أدارة الشركة باتخاذ القرارات الجريئة التي تساهم بالارتقاء والوصول إلى مصافي شركات الطيران العالمية وفق خطط علمية مدروسة، مبديا استعداده بكفالة ومساندة الشركة وإيصال قرارات المجلس إلى دولة رئيس الوزراء ، منوهاً ، ان للدورات التدريبية أهمية كبيرة في تطوير قدرات العاملين وكفاءتهم قائلا : ان مشاكلكم أدارية وتخطيطية يجب أقامة دورات تدريبية بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني /معهد الطيران / قسم السلامة الجوية ، وضرورة أدخال جميع ضباط العمليات الجوية الدورات التدريبية المطلوبة .





وفي نهاية الاجتماع أكد حرصه على العمل لأعادة شركة الخطوط الجوية العراقية لسابق عهدها وضرورة رفع الحظر الجوي الاوربي عن الناقل الوطني العراقي . ------------------------------------المكتب الإعلامي لوزارة النقل 29–آيار –2020

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