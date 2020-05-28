وزير التعليم العالي يرد على المطالبات باجراء الامتحانات داخل قاعات الكليات

2020/05/28 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

رد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الخميس، على مناشدات لطلبة المراحل الاخيرة لاجراء الامتحانات داخل القاعات في الكليات.

وقال نبيل كاظم عبد الصاحب، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، إن "العديد من الطلبات والمناشدات من طلبة المراحل الاخيرة في كلية الطب وباقي كليات المجموعة الطبية والدراسات العليا اضافة من باقي الاختصاصات وصلت الينا يطالبون بالدوام او اجراء الامتحانات داخل القاعات في الكليات".

وأضاف عبد الصاحب: "طلبتنا الاعزاء نقدر تخوفكم من اجراء الامتحانات الالكترونية لانها تجربة لاول مرة يتم تطبيقها لكن نطمئن جميع الطلبة في الاختصاصات كافة الطبية والدراسات العليا وباقي الاختصاصات وضعنا آلية وضوابط لاجراء الامتحانات بشكل محكم ورصين ومن دون اي امكانية للغش".

وتابع: "لدينا فريق وزاري يعمل على مدى 24 ساعة من اجل تدريب الاساتذة واقامة الورش لضبط عملية اجراء الامتحانات وسيتم مراعاة كل الظروف والمشاكل والمعوقات التي سترافق عملية الامتحانات منها الكهرباء والانترنت وسيتم معالجتها وفق مصلحة الطالب وليس ضده".

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن "قرار اجراء الامتحانات الالكترونية تم بالتشاور مع رؤساء الجامعات والاساتذة التدريسيين ولا يمكن ابداً المجازفة لاجراء الامتحانات داخل القاعات واعطاء استثناء لفئة عن اخرى كون القرار مركزي يطبق على الجميع وان امتحنت مرحلة ولم تمتحن اخرى فيسحدث تفاوت بالامتحانات والدرجات بالاضافة الى الامر مرتبط بخلية الازمة ولجنة الصحة والسلامة التي لم تسمح بعودة الدوام واجراء الامتحانات داخل القاعات بسبب الموقف الوبائي المستمر".

ودعا الوزير جميع الطلبة إلى "الاستعداد والتهيئة للامتحانات الالكترونية التي ستجري على الجميع من دون استثناء ولدينا وقت كافي الى يوم ٢٠٢٠/٧/٢٦ بالنسبة للدراسات الاولية من اجل الاستعداد والتحضير".

بغداد اليوم _ بغداد

اصدرت دائرة صحة الرصافة في العاصمة بغداد، اليوم الخميس، توضيحا بالتوزيع الجغرافي للحالات الـ 194 المؤكد اصابتها اليوم بكورونا.

وقال مدير عام صحة الرصافة، عبد الغني الساعدي، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن &quo

بغداد اليوم - نينوى

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وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن فرق الدفاع المدني تحاول اخماد السنة النيران المتلهبة التي اندلعت في غابات الموصل.

واضاف أن ال

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وقال محافظ النجف&nbs

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