’’فوج كامل’’ من الحمايات لرؤساء البرلمان السابقين ونوابهم.. هل تبدأ خطى ’’تقليص’’ الرواتب بامتيازات النواب ؟

2020/05/28 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

تشهد اروقة السياسة في العراق، احاديث مستمرة حول خطوات متوقعة من قبل حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى ال...





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