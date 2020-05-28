نواب كرد ينددون بموقف العرب والتركمان الرافض لتعيينات مفوضية الانتخابات

2020/05/28 | 19:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)..ندد نواب كركوك عن قائمة الاتحاد الوطني الكوردستاني بموقف النواب العرب والتركمان في المحافظة الرافض للتعيينات الجديدة التي اجرتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وقال نواب كتلة الاتحاد الوطني في كركوك في بيان له تلقته ( المستقلة) انه “استجابة لمطالب ابناء شعبنا من المتظاهرين شرع مجلس النواب قانونا جديدا لاعادة بناء المفوضية العليا المستقلة […]

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