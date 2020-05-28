بيان من مكتب الحكومة،،ميركل تهاتف الكاظمي: برنامجك متميز

2020/05/28 | 19:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: هنّأت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بتسنمه مهام رئاسة الحكومة العراقية، مبينة أنها تقدّر الصعوبات والتحديات التي تواجه فريق العمل الجديد، بحسب بيان رسمي وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، أطلعت عليه “يس عراق”، انه “جرى، خلال الاتصال، الاتفاق على تطوير التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، وأبدت […]

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