صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للاصابات والوفيات بكورونا لهذا اليوم

2020/05/28 | 19:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن مدير عام صحة الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل ١٩٤ اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها ٢١ اصابة خلال حملات المسح الميداني و ١٧٣ اصابة مشخصة في المستشفيات”.وقال الساعدي، في بيان، ان “صحة الرصافة سجلت ١٩٤ اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها ٢١ اصابة خلال حملات المسح الميداني موزعة بواقع ١٣ […]

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