وزارة الصحة تسجل 322 اصابة بفيروس كورونا في عموم العراق

2020/05/28 | 19:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم فحص (٥١٠٤) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق ليوم الخميس ، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢١١٤٨٥).– سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٣٢٢) إصابة في العراق منها ٦٧ اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط.– توزيع موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ١٩٤ بغداد/

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