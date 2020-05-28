الكاظمي: لا يحق لأي قوة أن تكون خارج إطار الدولة

2020/05/28 | 19:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إنه لا يحق لأي جهة أو قوة أن تكون خارج إطار الدولة....

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