2020/05/28 | 19:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الخميس، القبض على آمر مفرزة تصنيع صواريخ "جهنم" في محافظة الأنبار، غربي البلاد....

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