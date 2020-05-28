نائب عراقي يحذر الحلبوسي من مغبة عدم الالتزام بتنفيذ الإصلاحات

2020/05/28 | 19:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب عن تحالف سائرون أمجد العقابي، الخميس، رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي من مغبة عدم الالتزام بتنفيذ الإصلاحات داخل مجلس النواب....

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