كيف يمكنك تحديد إذا كان شخص ما يستخدم حاسوبك سرًا

2020/05/28 | 19:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ان تأمين الحاسوب الشخصي أو الذي تستخدمه في عملك أمرًا مهمًا للغاية لحماية بياناتك، ولكن إذا كنت تشك في أن هناك أحد يستخدم حاسوبك دون أذنك، فيمكنك التحقق من ذلك بسهولة، ومن ثم ضبط إعدادات الجهاز لحمايته.كيفية معرفة عمليات تسجيل الدخول غير المصرح بها: قبل مواجهة الشخص الذي تعتقد أنه كان يستخدم حاسوبك أثناء […]

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