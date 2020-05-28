آرسنال يواجه مانشستر سيتي في اولى جولات استئناف الدوري الانكليزي

2020/05/28 | 19:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاتفقت أندية الدوري الإنكليزي ، اليوم الخميس، على استئناف المسابقة المتوقفة منذ منتصف آذار الماضي، يوم 17 حزيران المقبل.ووفقا لما ذكرته شبكة بي بي سي وصحيفة "إندبندنت"، فإنه تم التوصل خلال اجتماع الأندية، اليوم، إلى اتفاق يوصي بإقامة مباراتين مؤجلتين تجمعان آرسنال ضد مانشستر سيتي، وأستون فيلا ضد شفيليد، 17 من الشهر المقبل، على أن تنطلق الجولة 30، يوم 20 من الشهر ذاته.ومن الخيارات المحتملة أيضا، أن تنطلق الجولة يوم الجمعة 19 من الشهر المقبل، بمباراة واحدة فقط، تجمع بين توتنهام ومانشستر يونايتد، وتستكمل في الأيام التالية.ويستمر الاجتماع بين مسؤولي 20 ناديا في البطولة، من أجل مناقشة أمور أخرى مثل البث التليفزيوني، وإمكانية إقامة المباريات في ملاعب الأندية المضيفة بدلا من ملاعب محايدة كما كان مقترحا في وقت سابق.وعادت فرق البريميرليغ إلى التمارين الجماعية التي تشهد احتكاكا بين اللاعبين، امس الأربعاء، فيما أجرى المسؤولون 3 دفعات من فحوصات الكشف عن فيروس كورونا.

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