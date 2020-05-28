شركات الطيران الامريكية تخفض 30 بالمائة من كوادرها الادارية

2020/05/28 | 19:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اعلنت شركات الطيران الامريكية ، الخميس ، أنها تخطط لخفض بنسبة 30 بالمائة من كوادرها الادارية وموظفيها نتيجة للأزمة الاقتصادية بسبب فايروس كورونا.ونقل موقع يو بي آي في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن اكبر شركة طيران تجاري امريكية في العالم وهي امريكان قولها “لقد اتخذنا بالفعل خطوات للتحضير لهذا الواقع الجديد […]

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