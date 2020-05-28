الصحة العالمية تؤكد تعاونها مع العراق والتنسيق الوثيق لمكافحة كوفيد-19

2020/05/28 | 19:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قالت منظمة الصحة العالمية بأنها ومنذ بداية جائحة كوفيد-19 ركزت على مكافحة الجائحة بكل الوسائل المتاحة لها لإنقاذ الأرواح ودعم العديد من دول العالم ذات القدرات المحدودة في الاستجابة للجائحة، بما فيها العراق.وأضافت المنظمة في بيان أصدرته ،اليوم الخميس، “وبشكل استباقي، نسقت المنظمة والسلطات الصحية العراقية استجابة شاملة للجائحة منذ يناير/ كانون الثاني […]

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