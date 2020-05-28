محافظة عراقية تغلق أكبر أقضيتها وأخرى تسجل 7 إصابات بكورونا

2020/05/28 | 19:59 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت محافظة ذي قار، يوم الخميس، إغلاق اكبر أقضيتها وعزل مناطق موبوءة بعد 20 إصابة بفيروس كورونا، فيما سجلت محافظة محافظة بابل 7 إصابات جديدة بالفيروس.

ووجه قائمقام قضاء سوق الشيوخ حسين فرج، بغلق القضاء بالكامل وعزل المناطق الموبوءة عن مركز المدينة بعد تسجيل 20 إصابة بفيروس كورونا في القضاء.

وقالت مديرة مستشفى الحسين التعليمي عاتقة الحربية لوكالة شفق نيوز، إن "17 حالة تم تسجيلها في منطقة الحسائية بقضاء سوق الشيوخ وتم الحجر المناطقي عليها".

وأضافت، أن "الفرق الطبية ستبدأ غدا بالمسح الميداني وتم تجهيز سيارات الاسعاف والكوادر التعفيرية لنقل المصابين الى مستشفى الحسين التعليمي بعد الاتفاق على تجهيز 18 سريرا".

وفي سياق متصل، سجلت محافظ بابل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا الخميس، وفق بيان صادر عن المحافظة.

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