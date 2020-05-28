2020/05/28 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_عبد_الواحد_محمد الحراك الجماهيري والشعبوية علي عبد الواحد محمددأب الأستاذ القدير طلال ابو غزالة ، عبر قناة " روسيا اليوم " الناطقة باللغة العربية ، من خلال برنامجه المهم " العالم الى أين؟ " الذي يعده ويقدمه استاذنا القديرنفسه على طرح القضايا التي تهم العالم.



ومنها مايخص منطقتنا بطبيعة الحال.



وفي معرض تعريفها بالإستاذ ابو غزالة قامت " ويكيبيديا ".بالتعريف بالباحث وفق مايلي: طلال ابو غز ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحراك الجماهيري في العراق والشعبوية - علي عبد الواحد محمد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحراك الجماهيري في العراق والشعبوية - علي عبد الواحد محمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).