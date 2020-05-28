ميركل والكاظمي يتفقان على تطوير التعاون الاقتصادي …وتدعوه لزيارة المانيا

2020/05/28 | 20:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… قدمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، تهانيها الى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، بمناسبة تسنمه مهام منصبه، وفيما أوضحت أنها تقدّر الصعوبات والتحديات التي تواجه فريق عمله، وصفت برنامجه الحكومي بأنه “متميز”.وقال مكتب الكاظمي في بيان له وتلقته ( المستقلة)..اليوم الخميس ، إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى اليوم اتصالا […]

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