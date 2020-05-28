رئيسة مجلس النواب الامريكي: تضييق ترامب الخناق على مواقع التواصل امر شائن

2020/05/28 | 20:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة….انتقدت رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي ، الخميس، الأمر التنفيذي الذي خطط له الرئيس الامريكي دونالد ترامب للحد من حماية شركات وسائل التواصل الاجتماعي واصفة اياه بالـ”سخيف” ، معربة عن أسفها لما وصفته بالانتقائية لمعايير التحقق من الحقائق على موقع تويتر.ونقل موقع ناشيونال ريفيو الامريكي في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن […]

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