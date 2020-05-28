صحة صلاح الدين لـ “العهد نيوز”: ظهور اصابتين في مدينة بلد جنوبي صلاح الدين

2020/05/28 | 20:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين افاد مصدر في دائرة صحة محافظة صلاح الدين، بان الدائرة سجلت اصابتين في مدينة بلد جنوبي المحافظة.وقال المصدر لـ “العهد نيوز”، ان “الاصابة الاولى لشقيق المصاب احمد عبد المهدي الذي يعمل عسكري في ديالى ياسر عبدالمهدي يسكن بلد حي الحسين، والثاني انمار طلال يعمل في قاعدة بلد الجوية يسكن بلد […]

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