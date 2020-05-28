محافظ بغداد يدعو لتمديد حظر التجوال 14 يوماً: الوضع يتفاقم ولا يمكن السكوت عن اصابة اطفال بكورونا !

2020/05/28 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أكد محافظ بغداد، محمد جابر العطا، أن الوضع الصحي في العاصمة قد تفاقم بسبب ازدياد عدد الاصابات بك...





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