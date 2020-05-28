السليمانية..القبض على شخص سرق أموالاً ومصوغات ذهبية من منزل جاره في العيد

2020/05/28 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ كردستان

أعلنت مديرية أسايش محافظة السليمانية، اليوم الخميس، القبض على متهم سرق مبالغ مالية طائلة ومصوغات ذهبية من منزل جاره في أول أيام العيد، ضمن 8 منازل سرقها في المدينة.

وقالت المديرية في بيان، اطلعت عليه (بغداد اليوم)، إنها "تلقت بلاغاً في 24-5-2020 عن سرقة منزل في حي رزكاري، حينما كان أصحابه خارجه، وبعد إجراء التحقيقات تم القبض على المتهم الذي اعترف بجريمته مساء أمس الأربعاء".

وأوضحت أن "المتهم (م.



س.



م) سرق 33 مليوناً و900 ألف دينار إلى جانب 60 ألفاً و800 دولار ونحو 60 مثقال من الذهب من منزل جاره".

وأشار البيان إلى أن "المتهم ضليع في السرقة وقد قام بسرقة 7 منازل أخرى في مدينة السليمانية بطرق احترافية".

وإضافة إلى الأموال والمصوغات المسروقة، ضبطت الأسايش بحوزة السارق "العديد من الساعات القيِّمة، و48 عطراً فاخراً وثلاثة مسدسات و118 رصاص كلاشينكوف، و17 علبة رصاص من مختلف الأنواع".

وأشارت الأسايش إلى "إحالة المتهم إلى القضاء مع استمرار التحقيقات في القضية".

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ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن ا

بغداد اليوم - كركوك

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وقال الطائي في حديث لـ (بغداد اليوم

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رد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الخميس، على مناشدات لطلبة المراحل الاخيرة لاجراء الامتحانات داخل القاعات في الكليات.

وقال نبيل كاظم عبد الصاحب، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، إن

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