خبير قانوني : حالة الطوارئ تأتي بقرار نيابي وبطلب من رئيسي الوزراء والجمهورية

2020/05/28 | 20:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اوضح الخبير القانوني علي التميمي، ان اعلان حالة الطوارئ حسب القانون، تأتي بتصويت ثلثي مجلس النواب ، بطلب من رئيسي الوزراء والجمهورية.وقال في تصريح صحفي، ان “مدة الطواريء ٣٠ يوم ويحدد سببه بهذا الوباء والاستعانة بالأجهزة الأمنية في ذلك وتنفيذ العقوبات القانونية”.واضاف، ان “قانون الصحة العامة ٨٩ لسنة ١٩٨١ اعطى […]

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