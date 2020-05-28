محافظ بغداد: الوضع تفاقم ولا سبيل غير الحظر الشامل

2020/05/28 | 20:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ بغداد، محمد جابر العطا، أن الوضع الصحي في العاصمة قد تفاقم بسبب ازدياد عدد الاصابات بكورونا، فيما اشار الى أن السبيل الوحيد للخلاص من هذه الازمة هو الحظر الشامل للتجوال.

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