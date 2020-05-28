وزير إندونيسي يواجه حملة غاضبة لتشبيهه كورونا بـ”الزوجة”

2020/05/28 | 20:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..شبه وزير إندونيسي فيروس كورونا بالزوجة، التي يتعلم الزوج مع الوقت كيف يتعايش معها.فتمت مواجهته بانتقادات غاضبة،واتهام بكراهية النساء !.وقال وزير الأمن الإندونيسي محمد محفوظ: “تلقيت منشورا ساخرا من زميلي وزير الشؤون البحرية والاستثمار، لوهوت باندجايتان، حيث قال، إن كورونا كزوجتك..تحاول في البداية السيطرة عليها ثم تدرك أنك لا تستطيع، ثم تتعلم […]

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