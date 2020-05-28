نوال الزغبي تتمنى يرجع لبنان “اللي تحبو”

2020/05/28 | 20:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..عبّرت الفنانة نوال الزغبي عن شوقها الكبير لليالي لبنان، وغرّدت: “يا ريت الليالي ترجعلي تاني لبنان اللي بحبو من جديد”.يذكر ان نوال الزغبي نشطت كثيرا في الفترة الاخيرة على تويتر، حيث تغرد بشكل يومي وتتفاعل مع جمهورها الكبير بمواضيع مختلفة.

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