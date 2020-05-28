ليفربول ينسحب من صفقة فيرنر

2020/05/28 | 20:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بعد مفاوضات مطولة استمرت عدة أشهر لضم تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني، قرر ليفربول الإنكليزي بشكل نهائي الانسحاب من الصفقة “لأسباب مالية”، حسبما أكدت صحيفة “ميرور” البريطانية.وجاء قرار ليفربول بعدم الاستمرار في مفاوضة لايبزيج، بعدما تمسك الأخير بقيمة الشرط الجزائي لفيرنر مقابل التخلي عنه، وقيمته ما يعادل 50 مليون جنيه إسترليني.ورغم العلاقة الجيدة […]

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