زاهر ميداني ينتظر حسم مصيره مع الصقور

2020/05/28 | 20:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..ينتظر نجم وسط نادي القوة الجوية زاهر ميداني، حسم مصيره مع النادي مع الاقتراب من نهاية عقده.وقال مصدر مقرب من ميداني لـ /المعلومة/ إن “عقد اللاعب السوري زاهر ميداني، سينتهي مطلع شهر حزيران المقبل”.وأوضح أن “ميداني ينتظر اجتماعاً مرتقباً مع أدارة القوة الجوية بشأن مستحقاته المالية وحسم مصيره بشكل نهائي، قبل […]

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