البرلمان الإيراني ينتخب عمدة طهران رئيسا له

2020/05/28 | 20:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..صوّت البرلمان الإيراني لمصلحة انتخاب عمدة طهران السابق محمد باقر قاليباف رئيسا جديدا للهيئة التشريعية.وأعلن التلفزيون الايراني الرسمي إن قاليباف انتخب في جلسة برلمانية، بعد أن صوت 230 نائباً لمصلحته من بين 264 نائبا حاضرا، من دون أن يأتي على ذكر عدد النواب الذين صوتوا ضده في البرلمان المكون أصلا من 290 نائبا.وقد […]

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