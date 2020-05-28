ذي قار تغلق أكبر أقضيتها وبابل تسجل 7 إصابات بكورونا

2020/05/28 | 20:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد قررت محافظة ذي قار، يوم الخميس، إغلاق اكبر أقضيتها وعزل مناطق موبوءة بعد 20 إصابة بفيروس كورونا، فيما سجلت محافظة محافظة بابل 7 إصابات جديدة بالفيروس.ووجه قائمقام قضاء سوق الشيوخ حسين فرج، بغلق القضاء بالكامل وعزل المناطق الموبوءة عن مركز المدينة بعد تسجيل 20 إصابة بفيروس كورونا في القضاء.من جهتها […]

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