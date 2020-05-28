محافظ بغداد يدعو إلى فرض الحظر الشامل للتجوال لمدة 14 يوماً

2020/05/28 | 20:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد دعا محافظ بغداد جابر العطا، إلى فرض الحظر الشامل للتجوال لمدة 14 يوماً.وقال في بيان، ان “الوضع الصحي في العاصمة قد تفاقم بسبب ازدياد عدد الاصابات بكورونا، داعياً الى تطبيق حظر التجوال الكلي لمدة 14 يوماً”.واضاف، ان “الحظر الشامل للتجوال في العاصمة كان المطلب قبل عطلة العيد، لكن لصعوبة الموقف […]

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